La serie comenzará a filmarse esta semana – The Falcon and The Winter Soldier

¡Buenas noticias para los fan de Marvel!

La serie de The Falcon and The Winter Soldier comenzará a filmarse esta semana, de acuerdo a Sebastian Stan.

El actor develó la noticia durante un encuentro con fans en el Fandemic Tour en Houston de este fin de semana.

“Lo averiguaré mañana”, contestó Stan (Vía ComicBook) cuando una fan le preguntó sobre el rodaje de la esperada serie.

The Falcon and The Winter Soldier será la primera serie Marvel en llegar a Disney+ y se centrará en cómo Sam Wilson (Anthony Mackie) tomará el manto de Capitán América, después del retiro de Steve Rogers (Chris Evans).

Asimismo, seguirá a Bucky (Stan) mientras se convierte en White Wolf y deja atrás a The Winter Soldier.

Stan además añadió que la serie, que está programada para debutar en otoño de 2020, tendrá mucha acción, locura y comedia.