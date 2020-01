¡Este nuevo año será muy ajetreado para los fans de Marvel!

De acuerdo con ScreenRant, la serie de Hawkeye, protagonizada por Jeremy Renner, comenzará a rodarse el próximo mes de julio.

A pesar de esta nueva información, la serie aún sigue programada para debutar en otoño de 2021.

Por el momento no se sabe quién interpretará a Kate Bishop, la pupila del titular y quien finalmente tomará el manto de Hawkeye, aunque previamente se reportó que la actriz Hailee Steinfeld podría darle vida.

Mientras tanto, ya se ha confirmado la aparición de “Lucky, the Pizza Dog”, un labrador de un solo ojo que es rescatado por Clint Barton.

Disney+ además prepara las series The Falcon and The Winter Soldier y WandaVision, las cuales verán la luz este 2020.