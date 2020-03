La serie de Amazon también detiene su producción por el Coronavirus – Carnival Row

¡Otro serie más se ve afectada!

Orlando Bloom reveló que la segunda temporada de Carnival Row ha detenido sus grabaciones por el Coronavirus (COVID-19).

El actor dio a conocer la noticia a través de unas historias en su cuenta de Instagram, donde explicó que el elenco y equipo volverán a casa antes de que se aplique la prohibición de vuelos provenientes de Europa a Estados Unidos (que comenzará el lunes).

Bloom se encontraba grabando los nuevos episodios de la serie de Amazon en Praga, Republica Checa, país que ya tomó medidas contra la pandemia y prohibió eventos y reuniones de más de 100 personas.

Previamente The Falcon and The Winter Soldier también tuvo que suspender su rodaje en Praga por la misma situación.

La segunda temporada de Carnival Row contará con Erik Oleson como el nuevo showrunner.

Además de Bloom, Cara Delevingne, Tamzin Merchant y David Gyasi conforman el elenco.