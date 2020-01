La serie de Cassian Andor podría debutar el próximo año

¡Buenas noticias para los fans de Star Wars!

Luego del anunciado retraso en la producción de la serie de Obi-Wan Kenobi (que se pospuso para el año entrante), aún hay esperanzas para el universo de Star Wars en la pantalla chica.

Un nuevo reporte de Variety ha develado que la ficción que Disney+ prepara sobre Cassian Andor, personaje interpretado por el mexicano Diego Luna, tiene una fecha de estreno para el 2021.

“No se me permite hablar de la serie, lo cual es genial porque aún no he comenzado [a grabarla]. Simplemente estoy feliz de ser parte de este universo porque crecí viendo esas películas y tener la oportunidad de explorar el papel [de Cassian Andor] en diez horas, o en las horas que tengamos, será genial”, develó Luna al mismo portal.

Previamente te contamos que el rodaje de esta serie precuela de la película Rogue One, comenzará su rodaje en junio de este mismo año y contará con una versión joven del personaje titular y de su posible hermana.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la serie estará ubicada antes de los eventos del mencionado filme y seguirá las aventuras de Cassian Andor durante los años formativos de la Rebelión.