La plataforma Disney+ ha debutado el día de hoy y nos ha presentado un sinfín de adelantos sobre sus próximas producciones. Aunque de algunas ya tenemos imágenes conceptuales, como con The Falcon and The Winter Soldier o Hawkeye, con Loki se han revelado partes importantes de la trama.

De acuerdo a Stephen Broussard y Kevin Wright, productores ejecutivos, la serie protagonizada por Tom Hiddleston tendrá “un gran componente de viajes en el tiempo” y explorará “los lados más humanos del personaje” (vía Comicbook).

Asimismo, Wright agregó que veremos a Loki en una situación de “desventaja”, donde no tendrá “todas las respuestas” y esto lo tomará por “sorpresa”.

Previamente se confirmó que la serie se conectará con la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.