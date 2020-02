La serie de FX pierde a su actor protagonista – Y: The Last Man

¡Una producción más que accidentada!

Y: The Last Man lleva cocinándose desde hace un par de añitos en FX y no ha dejado de sufrir cambios drásticos desde entonces.

Ahora, THR ha reportado que el actor Barry Keoghan (Dunkirk), quien daría vida a Yorick Brown, el protagonista de la serie, ha abandonado el proyecto.

Si bien se desconocen los motivos de su salida, no todo está perdido. Pues la cadena y la showrunner Eliza Clark (Animal Kingdom), ya están buscando a su remplazo.

Según esta nueva información, el resto del elenco previamente anunciado (Diane Lane, Imogen Poots, Lashana Lynch, Juliana Canfield, Marin Ireland y Amber Tamblyn) permanecerá igual.

Basada en los cómics homónimos, Y: The Last Man se sitúa en un mundo post-apocalíptico en el que un evento catastrófico ha diezmado a cada mamífero masculino, excepto por un ser humano solitario. El nuevo orden mundial de las mujeres explorará el género, la raza, la clase y la supervivencia.