¡Por fin Hulu ha develado quiénes serán los protagonistas de su próxima serie, Marvel’s Helstrom!

De acuerdo a Deadline, los hermanos Helstrom serán interpretados por Tom Austen (The Royals) y Sydney Lemmon (Fear of The Walking Dead).

La serie sigue a Daimon y Ana Helstrom, dos hermanos, hijos de un poderoso y misterioso asesino serial, con una relación complicada, que se dedican a rastrear lo peor de la humanidad, cada uno con sus diferentes habilidades.

Austen le dará vida a Daimon Helstrom, un profesor de ética que no tiene ilusiones por salvar al mundo, pero que espera ayudar a los más cercanos a él. Daimon está decidido a erradicar a los demonios a medida que surjan, y no se detendrá hasta que sean vencidos.

Lemmon le dará vida a Ana Helstrom, quien durante el día dirige una exitosa casa de subastas, pero que de noche se dedica a cazar a quienes lastiman a otros, mientras arrastra los traumas de su pasado.

El resto del elenco lo completa Elizabeth Marvel (Homeland), Robert Wisdom (Ballers), June Carryl (Mindhunter), Ariana Guerra (Insatiable) y Alain Uy (The Passage).

La producción de la serie ha comenzado este mes y se ha revelado que constará de 10 episodios.