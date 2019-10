La serie de Netflix presenta el primer adelanto de la segunda temporada – The End of The F***ing World

The End of the F***ing World se prepara para traernos una segunda entrega un poco más sombría que la anterior.

En los avances de la primera temporada parecía que todo era diversión, alegría y caos, pero al ver la serie nos dimos cuenta que se trataba de otra cosa. Y la segunda parte del show promete ir por un camino un tanto más oscuro.

La serie protagonizada por Jessica Barden llegará el 5 de noviembre a Netflix. Es un buen momento para ponerse al día con la primera entrega.

Aquí les dejamos el trailer: