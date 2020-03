Al principio, la premisa suena interesante, ¿quién no quiere ver una historia detectivesca con tintes de fantasmas, mágicos poderes y mitología húngara? El problema es que la serie nunca deja en claro de qué lado se encuentra. Lo que vemos es ambiguo y abierto a la interpretación de cada quién. Nunca se explica si los poderes de Fleur son reales o no (dentro del mundo de la serie). Lo cual vuelve la trama un poco confusa y sin credibilidad. Freud tiene una explicación lógica para las hazañas “sobrenaturales” que presencia, pero el espectador sí ve en pantalla cómo la médium logra tener visiones, paralizar a hombres con su mente y hablar con fantasmas. Esto, sumado a cómo Sophia es capaz de hipnotizar a alguien tan fácilmente con tan solo tocarlo un poco con su mano.

En resumen, Freud no es una historia novedosa o que aporte algo nuevo a su género y aunque trata de alimentarse de series como Sherlock, The Alieniest y Penny Dreadful, no logra construir un ambiente de suspenso. En el camino, la serie se desploma y pierde ritmo. Sí, tiene momentos perturbadores, pero estos no logran salvarla. Habrá que esperar si una segunda temporada puede mejorar lo que se ha construido.