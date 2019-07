La serie de Netflix suma tres estrellas a su elenco – Sweet Magnolias

Chris Klein (The Flash), Jamie Lynn Spears (All That) y Justin Bruening (Good Behavior) tendrán papeles regulares en la serie junto a los ya confirmados Monica Potter, Brooke Elliott y Heather Headley.

Basada en la popular serie de novelas de Sherryl Woods publicadas por Harlequin, Sweet Magnolias se desarrolla en la pequeña y encantadora ciudad de Serenity (Carolina del Sur) y se centra en tres mujeres que son mejores amigas desde la infancia: Potter, Elliott y Headley.