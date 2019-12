La serie de Obi-Wan Kenobi podría contar con un joven Luke Skywalker – Star Wars

¡Buenas noticias para los fans de Star Wars!

Parece ser que después de Star Wars: The Rise Of Skywalker, la saga de esta familia continuará a través de las diferentes series de Disney+.

De acuerdo con un reporte de ComicBook, la producción de la serie de Obi-Wan Kenobi está buscando a un actor joven, exactamente un niño, para el papel de Luke Skywalker.

Esto no es para nada descabellado, pues la serie que será protagonizada por Ewan McGregor, se ubicará entre las películas de A New Hope y Revenge of the Sith, cuando Obi-Wan Kenobi se encontraba en el exilio en el desértico mundo de Tatooine.

Además de su ubicación en la línea temporal de la franquicia, sabemos que la serie contará con seis episodios, los cuales serán dirigidos por Deborah Chow (The Mandalorian).

Previamente se anunció que diferentes personajes de la saga de Skywalker aparecerán en la segunda temporada de The Mandalorian.