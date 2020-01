La serie de Obi-Wan Kenobi podría haber sido cancelada

La fuente de esta noticia proviene del portal FandomWire, un medio que tiene un gran historial en este tipo de noticias filtradas por alguien dentro de la producción. Algunos ejemplos que confirman su veracidad en este tipo filtraciones son una nueva serie de Superman en The CW, la aparición de Black Lightning en Crisis on Infinite Earths y las fechas de estreno de los tráilers de The New Mutants y Morbius.

Ni Disney+, Lucasfilm o Ewan McGregor han hecho declaración alguna sobre esta noticia.