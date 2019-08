La serie de Obi-Wan Kenobi sucederá 8 años después

El show explica que la historia de Kenobi (aún no es el nombre final de la serie) ocurrirá unos ocho años después de los eventos de Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, lo cual inmediatamente indica que serían unos 11 años antes de los eventos de Star Wars Episode IV: A New Hope (¡qué rápido envejecería el viejo Ben entonces!).

Habrá que ver, por cierto, si hay alguna conexión con Solo: A Star Wars Story, pues de algún modo sucedería en tiempos paralelos… ¡sin dejar de pensar en el “recién resucitado” Darth Maul!