La serie de Obi-Wan ya tiene directora – Star Wars

La producción exclusiva de Disney+ empezó a formar su equipo.

Recientemente, LucasFilm anunció que Deborah Chow se encargará de dirigir el nuevo show protagonizado por Ewan McGregor que situará ocho años después del Episodio III.

Chow trabajó en una gran cantidad de proyectos en estos últimos años, incluyendo Fear the Walking Dead, Better Call Saul, Mr. Robot, Iron Fist, American Gods y The Man in the High Castle. La directora también estuvo a cargo de uno de los episodios de The Mandalorian, y parece que a la gente de Star Wars les gustó su estilo.

Chow se suma a Hossein Amini, quien fue elegido para escribir el guión.