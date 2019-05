La serie de Santa Evita llegará a principios de 2021

Disney Latinoamérica ha anunciado la producción de la nueva serie original Santa Evita, basada en el best seller del mismo nombre escrito por el argentino Tomás Eloy Martínez sobre la mítica primera dama argentina, Eva Perón, y los hechos que pasaron con su cadáver en 1952.

Santa Evita sigue en desarrollo y se espera que llegue a las pantallas de Latinoamérica en el primer trimestre de 2021. Aún sin anunciarse el elenco, el rodaje de la serie tendrá lugar en diferentes locaciones de Buenos Aires y comenzará en 2020.

El programa estará integrado por ocho episodios y contará con la producción ejecutiva de la actriz mexicana Salma Hayek, con su compañía Ventanarrosa, y será dirigida por el realizador colombiano Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, que ha participado en destacadas series como Six feet under, In treatment y The affair. Non Stop también participará en la coproducción.