La serie de Star Wars podría convertirse en la más pirateada de 2019 – The Mandalorian

El primer episodio de The Mandalorian ya está en los tops de los sitios ilegales de descargas y se espera que sea la serie más pirateada de 2019, incluso por encima de la última temporada de Game Of Thrones.

Según reporta Torrent Freak, en los últimos días, la primera serie live- action de la franquicia Star Wars, se “ha convertido en el programa de televisión más pirateado, con cientos de miles de descargas y reproducciones, si no es que más”.

Aunque apuntan que aún está lejos de alcanzar a la mencionada serie de HBO, el sitio Wired señala que esto podría cambiar en las siguientes semanas, cuando se emitan más episodios.

Recordemos que con Game Of Thrones, los espectadores no solo podían acceder a ella a través de la señal en vivo del canal, sino también vía su plataforma streaming en diferentes países del mundo, mientras que con The Mandalorian es más difícil, pues Disney+ solo está disponible, por el momento, en Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos.

Hoy 15 de noviembre se estrena el segundo episodio de The Mandalorian.