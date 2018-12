La serie debe finalizar en el futuro argumental del mundo Breaking Bad – Better Call Saul

Muy a pesar nuestro, el final de Better Call Saul está cerca y, si bien es una precuela, ese momento debería suceder después de Breaking Bad. Bien típico de las precuelas, Better Call Saul se está moviendo hacia un final predefinido: conocimos a Saul Goodman a la mitad de la segunda temporada de Breaking Bad, y el programa puede llevar su historia más o menos hasta ese día fabuloso en el que Walt y Jesse se hacen presentes.

La cuarta temporada de Better Call Saul sentó las bases para eso, con una serie de conexiones y revelaciones sobre Breaking Bad, incluido el paso más grande hasta el momento: en el final, Jimmy adopta el nombre de Saul Goodman para ejercer la abogacía. Better Call Saul ha sido renovada para una quinta temporada y, dado lo cerca que está del choque de planetas, podría y debería ser la última. Pero el show no debería terminar con la transformación de Jimmy en Saul…

Desde su comienzo, Better Call Saul también ha estado contando gradualmente otra historia, la de Gene, el tercer hombre que compone el arco del personaje. Ubicado en la línea de tiempo posterior a Breaking Bad, Gene trabaja en un Cinnabon en un centro comercial de Omaha; mantiene la cabeza baja, pero también mira constantemente por encima del hombro en caso de que las autoridades o alguien relacionado con Heisenberg vengan a buscarlo. Tuvimos el mayor movimiento de esta historia al comienzo de la temporada 4 de Better Call Saul, con Gene dado de alta del hospital luego de su colapso, solo para ser asustado por un ambientador con la sigla Albuquerque en el auto del conductor del taxi que lo llevaba a casa. Pero aún así solo equivale a unas pocas migajas deliciosas que es esta historia.

Nuestro creador favorito, Vince Gilligan, ha insinuado que habrá más de Gene, y aquí es donde Better Call Saul sería prudente para cambiar su enfoque en esta dirección a medida que la historia llega a su fin. Sabemos cómo termina la historia de Jimmy y cómo comienza Saul, pero no sabemos prácticamente nada sobre la vida de Gene, y es el gancho necesario para que el show cierre de manera categórica. Es en este mundo monocromo que Better Call Saul debería terminar. Es aquí donde tenemos algunas preguntas importantes que responder, y donde Gilligan, Peter Gould y Bob Odenkirk pueden llevarnos a lo desconocido, mientras que también hay una gran oportunidad de completar el círculo de la historia. La precuela nos ha estado mostrando el trágico descenso de cómo Jimmy, una persona que quiere ser decente pero no puede mantenerse en la línea recta, se convierte en Saul Goodman. Breaking Bad, aunque no es su historia en ningún sentido, nos mostró cómo la carrera y el estilo de vida de Saul lo llevaron a unirse al programa de protección de testigos y convertirse en Gene. Ahora es momento de ver quién es él, a qué va, a qué viene, en qué devendrá.