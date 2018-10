El pasado 19 de octubre se estrenó la tercera temporada de Daredevil . En medio de cancelaciones (sus compañeras Iron Fist y Luke Cage ya no llegarán tan lejos como él), Matt Murdock se subió al ring y nos ganó a todos por knock out. Como en aquella primera temporada que nos sorprendió y fascinó a todos, en la tercera, Daredevil vuelve a lograrlo, aferrándose a las cosas que la hacen uno de los mejores (sino el mejor) shows basados en cómics.

La historia, que comienza inmediatamente después de los eventos de The Defenders, donde a Matt se lo dio por muerto luego del derrumbe de Midland Circle, nos muestra a Karen y a Foggy tratando de continuar sus vidas sin él. Foggy, con su carrera de abogado exitoso, al lado de Marci, y Karen, con más dificultades, casi segura de que Matt todavía está vivo, pagándole la renta para que tenga un lugar donde volver. Sin cuerpo no hay muerto, piensa Karen, y no está equivocada.

Mientras tanto, Matt se encuentra sanando muy lentamente de sus heridas en la iglesia que lo vio crecer, seguido de cerca por el Padre Lantom y la Hermana Maggie. Las secuelas son bastante desesperantes: durante los primeros tres episodios Matt no sólo lidiará con heridas superficiales, también deberá acostumbrarse a no escuchar de un oído, lo cual le quita su ventaja y su “visión”.