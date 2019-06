La serie encuentra a su nueva showrunner – Y: The Last Man

¡Buenas noticias para los fans de este cómic!

Luego de que los showrunners Aida Croal y Michael Green abandonaran el proyecto en abril pasado, la cadena FX ya ha encontrado a su remplazo.

Se trata de Eliza Clark, quien es conocida por su trabajo en Animal Kingdom, donde ella es productora ejecutiva, The Killing, Rubicon y Extant.

“Eliza Clark es una escritora y productora enormemente talentosa cuya ambiciosa visión de Y solo realzará la mística y el encanto de esta poderosa historia. Estamos encantados de tenerla a bordo”, dijo en un comunicado Nick Grad, presidente de programación original de FX Entertainment.

Basada en los cómics Y: The Last Man, Y se sitúa en un mundo post-apocalíptico en el que un evento catastrófico ha diezmado cada mamífero masculino, excepto un ser humano solitario. El nuevo orden mundial de las mujeres explorará el género, la raza, la clase y la supervivencia.

El elenco está conformado por Barry Keoghan (Dunkirk), Diane Lane (Man of Steel), Imogen Poots (Green Room), Lashana Lynch (Captain Marvel), Amber Tamblyn (Inside Amy Schumer) y Timothy Hutton (The Haunting of Hill House).