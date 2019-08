Todo parece indicar que la segunda temporada de Legacies tendrá un triángulo amoroso al estilo de The Vampire Diaries, con Stefan, Damon y Elena, solo que con un pequeño giro.

La serie acaba de fichar a Bianca Santos (The Fosters) para interpretar a Maya, una sarcástica y coqueta estudiante de Mystic Falls High School, que es hija del Sheriff Mac. Esta chica además tiene un hermano, Ethan, quien también querrá algo más que una simple amistad con Hope.

Además de la introducción de estos dos nuevos personajes, veremos a Alexis Denisof (Buffy the Vampire Slayer) como Vardemus, el nuevo profesor de la escuela Salvatore for the Young and Gifted; y a Thomas Doherty (Descendants) como un viejo vampiro de nombre Sebastian.

La segunda temporada del spinoff de The Originals, debutará el 10 de octubre por The CW.