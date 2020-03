La serie es cancelada después de su primera temporada – V Wars

A esta noticia también se suma la cancelación de otra serie de corte sobrenatural: October Faction. La temporada debut estrenó el pasado 23 de enero y estaba basada en el comic del mismo nombre que nos presentaba a dos cazadores de monstruos Fred (JC MacKenzie) y Deloris Allen (Tamara Taylor) quienes esconden sus identidades como miembros de un sindicato encubierto. A la par, sus hijos adolescentes, Geoff (Gabriel Darku) y Viv (Aurora Burghart), se ven obligados a vivir en una ciudad atrapada en el pasado.

Aunque no hay detalles claros de la cancelación, ni números de visualizaciones, se entiende que ambos proyectos no alcanzaron el objetivo de Netflix y por lo tanto la renovación no sería un buen negocio para seguir invirtiendo.