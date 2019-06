La serie es cancelada después tres temporadas – Sneaky Pete

Sneaky Pete es una creación de Bryan Cranston (Breaking Bad) y David Shore (House) producida por Sony Pictures Television que originalmente iba a transmitirse por CBS, pero el entonces jefe de Amazon Studios, Roy Price, apostó por ella.

La producción es la tercera que cancela el streaming donde el nombre de Bryan Cranston está involucrado, las dos primeras son Electric Dreams y The Dangerous Book for Boys. Además se unen a la lista de series canceladas en el último año: The Man in the High Castle, The Tick y Mozart in the Jungle.