La serie es cancelada tras su primera temporada – The Perfectionists

Ni todo el éxito y el fandom de Pretty Little Liars lograron mantener a flote el spinoff Pretty Little Liars: The Perfectionists, el cual ha sido cancelado por Freeform tras su primera temporada.

Las cifras determinaron su futuro. Por episodio, la serie promedió cerca de 600 mil espectadores por semana (260 mil sólo en la noche de estreno); mientras que la serie insignia llegó a tener más de 2 millones en los 7 días posteriores al estreno.