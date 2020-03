La serie es renovada para una segunda temporada – A Very English Scandal

Después de haberse convertido en una de las grandes sorpresas de las ceremonias de premio del año pasado, A Very English Scandal tendrá una segunda temporada, la cual no tendrá de regreso a Hugh Grant, Ben Whishaw , ni a su escritor Russell T Davies.

Él encontró una lista de todos los hombres con los que ella había estado, además de una serie de fotografías en las que posaba desnuda junto a otro hombre. Su divorcio y los datos del mismo se hicieron públicos, por lo cual la prensa la llamó la “Duquesa sucia”.

La segunda temporada contará con Dominic Treadwell-Collins como productor de la nueva historia, y podría contar con la escritora Sarah Phelps (And Then There Were None; The ABC Murders) para desarrollar el guion.