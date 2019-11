Apple TV+ ha renovado Servant para una segunda temporada antes de su estreno programado para el 28 de noviembre.

La serie de terror psicológico, dirigida por M. Night Shyamalan, sigue a una pareja de Philladelphia que está de luto después de la pérdida de su bebé. Para aliviar su dolor, consiguen un muñeco-bebé, y contratan a una niñera para que cuide de él. Sin embargo, tras su llegada, la situación comienza a ponerse más rara y espeluznante que antes.

Lauren Ambrose (Six Feet Under), Toby Kebbell (Black Mirror), Nell Tiger Free (Game of Thrones) y Rupert Grint (Harry Potter) protagonizan la serie.

Además de Servant, la incipiente plataforma de servicio streaming renovó previamente For All Mankind, See y Dickinson.