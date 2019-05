La serie es renovada para una tercera temporada – Cobra Kai

La noticia dada durante los Upfronts viene acompañada de buenas noticias: la nueva entrega se podrá ver de manera gratuita para todos los usuarios con o sin cuenta de YouTube, y para todos aquellos que no han podido disfrutar de la primera y segunda temporada , éstas estarán disponibles de manera abierta a partir del 29 de agosto y el 11 de septiembre , respectivamente.

Además se anunció que la serie Kevin Hart: What the Fit también tendrá segunda temporada y que también se están desarrollando dos nuevos proyectos a lado de Justin Bieber y Paris Hilton de los cuales no hay muchos detalles para compartir.