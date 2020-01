La serie es renovada por tres temporadas más – New Amsterdam

¡Este drama médico va para largo!

NBC anunció durante la gira de prensa invernal de los TCA 2020, que ha renovado New Amsterdam por tres temporadas más (3, 4 y 5).

Esta renovación pondrá a la serie protagonizada por Ryan Eggold en la parrilla del canal hasta el año 2023. El año pasado, NBC otorgó una renovación similar a su aclamado drama This Is Us.

De acuerdo con Deadline, New Amsterdam tiene un promedio semanal de 9,8 millones de espectadores, por lo que se ha colocado como la quinta serie con guion más vista en vivo de NBC, solo por debajo de This Is Us y Chicago.

Además de Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine y Anupam Kher, forman parte del elenco.

New Amsterdam sigue al brillante y encantador Dr. Max Goodwin (Eggold), el director médico más nuevo de la institución que se propone romper con la burocracia de este hospital público.

Por ahora el drama médico se encuentra en su pausa de inverno y regresará con el resto de sus episodios de la segunda temporada el 14 de enero.