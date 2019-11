Ya está más que confirmado: si quieren disfrutar de las nuevas películas del Universo cinematográfico de Marvel, tendrán que contratar sí o sí el nuevo servicio streaming de Disney+, según las nuevas declaraciones del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

En entrevista con Bloomberg, Feige develó que los eventos de la próxima serie de Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, se conectarán con la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Asimismo, el presidente de Marvel resaltó que Scarlet Witch será un personaje clave en la trama del filme y, por ende, también se vinculará con la serie de WandaVision.

Por ahora sabemos que Loki constará de seis episodios y seguirá a este dios nórdico a lo largo de la historia de la humanidad, mientras influye en los acontecimientos históricos.