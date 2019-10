¡Más familia en camino!

De acuerdo a Decider, The CW ha fichado a Timothy Webber (One Upon A Time) para interpretar a Forsythe Pendleton Jones I, abuelo de Jughead Jones (Cole Sprouse) y padre de FP Jones (Skeet Ulrich), en la cuarta temporada de Riverdale.

Forsythe Pendleton Jones I es descrito como un hombre ermitaño que se avergüenza de sí mismo por su falta de logros y su adicción al alcohol.

En el episodio pasado descubrimos que el abuelo de Jughead asistió brevemente a Stonewall Prep, la escuela élite a la que él está considerando asistir, por lo que seguramente le pedirá consejo.

El abuelo de Jughead no es el único nuevo familiar de los protagonistas adolescentes que veremos en la nueva temporada. Previamente se anunció la incorporación de Ryan Robbins (Pure) como Frank Andrews, hermano menor de Fred (Luke Perry).