La serie finalizará con la cuarta temporada – The Good Place

Malas noticias para todos aquellos que somos fieles seguidores de The Good Place , la comedia de Michael Schur llega a su final con la cuarta temporada, así lo informó el showrunner a través de un texto que fue publicado en la cuenta de Twitter del programa.

— The Good Place (@nbcthegoodplace) June 8, 2019

Dear Residents of #TheGoodPlace Neighborhood 12358W… pic.twitter.com/UVsm5x704p

La noticia no sorprende a muchos ya que Michael Schur ya había asegurado anteriormente que esta comedia no estaba pensada para ser de larga duración como Friends, o como la misma Parks and Recreation.

Esta información fue develada en el marco de los eventos rumbo al Emmy llamados For Your Consideration para que la comedia pueda ser considerada en la próxima entrega, tal como muchos fans han venido pidiendo desde hace tiempo debido a que este es uno de los shows más innovadores y frescos que hay en la comedia televisiva actual.

The Good Place llegará a su fin a principios de 2020 si esta se divide en dos partes tal como sucedió con las temporadas anteriores.