La serie finalizará con su sexta temporada – BoJack Horseman

Desde su llegada a la plataforma de Netflix, se convirtió en una de las animaciones, y shows en general, favoritos de la audiencia y de la crítica, quienes puntuaron la quinta temporada con más de 90%.

La serie se suma a Grace and Frankie y GLOW series de la misma plataforma que han anunciado su final para sus próximas temporadas. Así como a Orange is the New Black, una de las series insignia de Netflix.

BoJack Horseman es protagonizada por Will Arnett y Aaron Paul, quien también la producen a lado de Bob-Waksberg, Steven A. Cohen y Noel Bright. El diseño gráfico corrió a cargo de Hanawalt y está animado por ShadowMachine.