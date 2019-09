El programa protagonizado por Jeremy Renner encontró a su escritor.

El hombre elegido para el trabajo es Jonathan Igla, quien también se encargará de actuar como productor ejecutivo. Igla ya ha participado como guionista en Sorry for Your Loss, Pitch, Shut Eye y Masters of Sex.

Pero su mejor trabajo fue, sin lugar a dudas, en Mad Men. La serie de AMC ganó el premio por la mejor Escritura Excepcional para una Serie Dramática, para el episodio “Shut the Door. Have a Seat”.

El show de Clint Barton y Kate Bishop, quien aún no tiene una actriz asignada, se estrenará en la nueva plataforma de Disney en 2021.