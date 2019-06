La serie introducirá personajes LGBTIQ+ – My Little Pony

My Little Pony: Friendship is Magic se suma a la lista de programas animados infantiles dispuestos a apoyar y dar visibilidad a la comunidad LGBTIQ+.

Aquí, la Tía Holiday y la Tía Lofty serán presentadas como una pareja lésbica en uno de los próximos episodios de la serie, The Last Crusade, donde deberán hacerse cargo de cuidar a Scootaloo.

“Creo que es fantástico que podamos demostrar que lo que realmente define a una familia es el amor, que para mí es el núcleo de My Little Pony“, dijo la co-showrunner Nicole Dubuc a Buzzfeed News.

Por otra parte, el escritor y productor Michael Vogel comentó: “Nicole y yo pensamos que esta era una gran oportunidad para presentar orgánicamente a una pareja LGBTQ en la serie, le preguntamos a Hasbro y la aprobaron”.

El episodio ya se ha emitido en Europa, pero todavía no llegó al resto del mundo.