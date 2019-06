La serie juvenil de Netflix no nos impresionó – The Society

Netflix tiene de todo en su catálogo y, por ende, no se libra de cometer errores al momento de apostar por ciertas producciones dirigidas al público adolescente: si bien 13 Reasons Why y Élite han sido todo un éxito, otras de sus ficciones han estrenado sin pena ni gloria. Este es el caso, no por completo, de su reciente producción inspirada en el libro de El señor de las moscas, The Society. La serie sigue a un grupo diverso de estudiantes de secundaria, que son abandonados a su suerte y deben aprender a sobrevivir sin sus padres.

La trama no suena tan mal, hasta que pensamos que ya hay una infinidad de series que nos cuentan una historia parecida (Lost, Under The Dome y Between) donde un grupo de individuos, por causas ajenas a ellos, deben crear su propia sociedad si desean sobrevivir.