Lunes 23 de septiembre: “The One With the Prom Video”, “The One Where No One’s Ready”, “The One With the Morning After”, “The One With the Embryos”.

Sábado, 28 de septiembre: “The One With the Prom Video”, “The One Where No One’s Ready”, “The One With the Morning After”, “The One With the Embryos”.

Miércoles 2 de octubre: “The One With Chandler in a Box”, “The One With Ross’ Wedding — Part 2″, “The One Where Everyone Finds Out”, “The One Where Ross Got High”.

“Estamos encantados de celebrar el 25 aniversario de Friends, un programa de televisión que sigue impactando en la cultura y atrayendo a nuevos fanáticos de todas las generaciones”, dijo el CEO de Fathom Events, Ray Nutt. “Los fanáticos tendrán la oportunidad de reunirse y recordar algunas de las escenas más divertidas y emotivas de la aclamada comedia, esta vez en los cines”.

Cada proyección también incluirá entrevistas exclusivas y contenido de Friends nunca antes visto. Aún no hay novedades acerca de si esto se repetirá en Latinoamerica, pero esperemos que si, por favor.