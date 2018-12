No hay dudas que el 2018 fue un gran año para las adaptaciones televisivas y Netflix no se ha quedado atrás en ello. El Gigante de Streaming sorprendió en la última mitad del año con el estreno de The Haunting of Hill House, una adaptación moderna de la popular novela de Shirley Jackson que logró reinventarse gracias al ingenio narrativo de su creador, Mike Flanagan. Pero cuando creíamos haber visto todo lo mejor en materia de series, la plataforma vuelve a sorprendernos con la adaptación de otra gran obra clásica, esta vez traída a nosotros desde Alemania.

Basada en la novela homónima de Patrick Süskind que fue llevada al cine en 2006, El Perfume se apodera de la idea central que relaciona los asesinatos con las fragancias para entregarnos una historia oscura y perturbadora como pocas.