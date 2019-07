A unas horas del estreno de la tercera temporada de Divorce en Estados Unidos, HBO anunció que la serie llegará a su fin con el final de esta nueva entrega, por lo cual no será renovada para una cuarta temporada.

El final de esta comedia creada por Sharon Horgan y protagonizada por Sarah Jessica Parker (Sex and the City) se veía cerca debido al cambio de horario de la serie que ahora se transmitirá los lunes, y no los domingos de prime. Además de haber recibido dos episodios menos esta temporada, respecto a la segunda temporada que tuvo ocho.

La tercera temporada, y ahora última, de Divorce estrenará el próximo viernes 5 de julio a las 9:30 PM por HBO Latinoamérica y gira en torno a los nuevos cambios que se enfrentará Frances (Sarah Jessica Parker) ahora que vive en la ciudad, mientras a su vez trata de desarrollarse como profesional y madre, luchando ahora contra los consejos que Jackie, la nueva pareja de su exesposo Robert (Thomas Haden Church), le da a sus hijos.