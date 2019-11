¡Buenas noticia para los fans de Loki!

La serie de este dios nórdico, protagonizada por Tom Hiddleston, podría tener más de una temporada, según reporta el sitio Geeks Worldwide.

Este rumor surge partir de que la producción estaría asociada como “Limbo Productions I LLC”, donde resalta la inclusión del número romano “I”. Esto podría sugerir que se trata de la parte I de la serie y que habría más temporadas en el futuro.

Mientras esperamos que Disney+ o Marvel confirmen este rumor, ya sabemos que la historia de la serie estará conectada de alguna forma con la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Michael Waldron (Rick and Morty) actuará como escritor y productor ejecutivo de la nueva ficción que seguirá a Loki a lo largo de la historia de la humanidad, mientras influye en los acontecimientos históricos.

Loki debutará en primavera de 2021.