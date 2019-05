¿La serie podría tener un nuevo spinoff luego del final? – The Big Bang Theory

Los eventos en el final de la serie crearon una idea natural para un show que lo suceda, y tanto los protagonistas como los creadores del programa se refirieron a ello.

Durante el final, nuestros nerds favoritos descubren que Leonard y Penny están esperando su primer hijo. La noticia llegó después de una temporada en la que la pareja reflexionó sobre la idea de la paternidad y optó en su contra. La revelación completó el círculo de la serie después de que Leonard proclamara que “nuestros bebés serán inteligentes y hermosos” después de que se encuentre con Penny en el primer episodio de la serie.

Entonces, ¿Un spinoff sólo de Penny y Leonard sería algo que vale la pena considerar para las estrellas Johnny Galecki y Kaley Cuoco?: “No quiero ser demasiado definitivo, pero siento que estos siete personajes comparten siete áreas diferentes del mismo cerebro. Los hemos dividido en una división diferente y todo funciona muy bien. No creo que sea un desastre, pero no sería el Big Bang “, dijo Galecki a The Hollywood Reporter. A lo que Cuoco añadió: “¡ Uhhh, no! ¡Pero si Chuck me lo pidiera, lo consideraría porque no le digo que no a Chuck!… Creo que van a ser unos padres increíbles. Esperaron tantos años y son muy divertido y cariñosos. Creo que serán unos padres adorables”.