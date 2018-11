¡La serie podría tener una secuela tras su final! – Orange is the New Black

¡Muy buenas noticias para todos los fans de Orange Is The New Black!

El mes pasado nos enteramos que la séptima temporada de la serie sería la última, sin embargo, si creían que ya no habría más historias para estas reclusas, están muy equivocados.

De acuerdo a THR, el día de ayer Kevin Beggs, presidente de Lionsgate TV Group, explicó a reporteros que el estudio está considerando hacer una secuela de esta popular serie de Netflix.

“Ya estamos en conversaciones y, cuando sea el momento adecuado, hablaremos más con la creadora de la serie, Jenji Kohan, sobre las posibilidades de una secuela”, dijo Beggs.

Aunque aún no hay nada en concreto, anteriormente las productora ejecutiva, Tara Herrmann, había confesado su interés sobre hacer posibles secuelas del programa.

Entre las ideas había un spin-off sobre la pareja de Larry Bloom (Jason Biggs) y Polly Harper (Maria Dizzia), y la de Cal y Carol Chapman (Deborah Rush).

La séptima y última temporada de Orange Is The New Black debutará en algún punto de 2019.