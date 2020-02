La serie podría tener una tercera temporada – His Dark Materials

Ya está asegurada y filmada la segunda temporada de His Dark Materials, pero ¿qué hay de una posible tercera temporada?

La serie de BBC y HBO está basada en la trilogía homónima del escritor Phillip Pullman y mientras que la primera temporada cubrió por completo el primer libro, “Northern Lights”, la segunda hará lo mismo con el siguiente libro, “The Subtle Knife”.

Sin embargo, aún falta por ver si el tercer libro, “The Amber Spyglass”, también será llevado a la pantalla chica.

En entrevista con Radio Times, Amir Wilson, quien da vida a Will Parry y próximamente protagonizará “The Letter For The King” de Netflix, habló sobre la posibilidad de una tercera temporada.

“No lo sé. Quiero decir, espero que haya [una tercera temporada]. Siempre se habla [de ello], pero no lo sé”, explicó Wilson.

Tal vez, cuando la segunda temporada por fin se estrene en otoño de este año, BBC y HBO decidan renovar la serie. Recordemos que la primera temporada tuvo buenos números de audiencia.

Por otro lado, el joven actor adelantó que la segunda temporada será más grande, más oscura y mejor que la pasada.