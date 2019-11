¿La serie podría terminar después de la temporada 12? – The Walking Dead

Para nadie es un secreto que el arco narrativo de Negan en The Walking Dead fue un bajón al ritmo de la serie que había ganado muchos adeptos con el paso de las temporadas, y aunque la llegada de Angela Kang como showrunner en la temporada 9 y la salida de Andrew Lincoln refrescaron la serie, la misma no ha logrado volver a cautivar el público perdido.

Con esos antecedentes, el sitio We Got This Covered ha obtenido información que AMC podría estar planeando el final de la serie con el final de la temporada 12, a sabiendas que la temporada 11 ya ha sido confirmada. Esta llevaría a la cadena a poner todos sus esfuerzos en el nuevo spinoff a estrenarse en algún punto de 2020 y continuar con Fear The Walking Dead.