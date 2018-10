¡La serie por poco tenía otro final mucho más oscuro! – The Haunting of Hill House

Si hay algo que amamos de la nueva serie de terror de Netflix, The Haunting of Hill House, fue su hermoso y devastador final, sin embargo, en un principio el showrunner, Mike Flanagan (Ouija: Origin of Evil), tenía en mente otro final para terminar la temporada.

“Jugamos con la idea por un momento, que sobre ese monólogo, sobre la imagen de la familia junta, pondríamos la ventana del Cuarto Rojo en el fondo. Tal vez nunca realmente salieron de esa habitación”, confesó Flanagan a THR.

Afortunadamente el final fue cambiado en el último momento para entregarnos algo menos sombrío y más esperanzador para la familia Crain.

“La noche antes de que llegara el momento de grabarla, me senté en la cama y me sentí culpable por eso. Sentí que era cruel. Eso me sorprendió… Entré a trabajar y dije: ‘No quiero colocar la ventana. Creo que es malo e injusto’”, explicó el showrunner.

Como recordarán los hermanos Crain logran salir de Hill House, aunque su padre, Hugh, tiene que permanecer en el Cuarto Rojo junto a su difunta esposa y su hija.