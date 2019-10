La serie promedió 4.1 millones de espectadores por episodio – The Boys

Los números que alcanzó la temporada debut de The Boys nos siguen sorprendiendo.

The Boys no solo se convirtió en una de las series más vistas de Amazon, sino que también se destacó por ser más popular que las series de la sinergia Marvel/Netflix.

Ahora, Nielsen (vía ComicBook) ha revelado que dentro de los primeros 10 días de su lanzamiento, la serie de superhéroes promedió 4.1 millones de espectadores por episodio. Además, el episodio premiere atrajo a 6 millones de espectadores, y al menos 8 millones de espectadores vieron los primeros minutos de la serie.

Por supuesto, la información recogida por Nielsen solo incluye datos de Estados Unidos, por lo que la audiencia global debería ser aún más grande.

La segunda temporada de The Boys se encuentra actualmente en producción y las nuevas imágenes, tomadas desde el set de grabación, nos han develado que una nueva superheroína se unirá a The Seven.