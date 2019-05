¡Tenemos muy buenas noticias para los fans de Cobie Smulders!

ABC ha dado visto bueno al piloto de la serie basada en la novela gráfica Stumptown de Greg Rucka y Matthew Southworth, ordenando una temporada completa.

Aún sin nombre oficial, la serie seguirá a Dex Parios (Smulders), una veterana del Ejército fuerte, asertiva y sin disculpas que trabaja como investigadora privada en Portland, Oregon.

Con una historia personal complicada y sin nadie en quien confiar, resuelve los problemas de otras personas con la vista gorda hacia la suya.

Por el momento este proyecto protagonizado por Smulders, a quien hemos visto previamente en How I Met Your Mother y en el Marvel Cinematic Universe como la agente de SHIELD Maria Hill, no tiene fecha de estreno.

Además de Smulders, Tantoo Cardinal, Cole Sibus, Adrian Martinez, Camryn Manheim y Michael Ealy forman parte del elenco.

Rucka y Southworth se desempeñarán como productores ejecutivos junto a Jason Richman (Detroit 1-8-7) y Ruben Fleischer (Venom).