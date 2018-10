La serie que da miedo por lo ficticia que puede llegar a ser la realidad

Netflix nos prepara muy bien para esta época de sustos, y es que desde hace algunas semanas nos ha presentado varios estrenos que sin lugar a dudas nos hacen querer dormir con las luces prendidas. Haunted (o, como la tradujeron en español, Lo que vi ) es una serie que ya puedes ver en la plataforma y que si eres fanático de las historias de lugares o personas embrujadas no podrás dejar de ver, porque si lo pensamos fríamente es terror puro: las historias están siendo contadas de primera mano.

Mucho se ha comentado acerca de si estas historias son reales o no. Siendo honestos hay un capítulo en especial que nos parece un poco loco creer que pasara de esa manera, y no por la historia como tal, sino que no se involucrara alguna autoridad.

El productor ejecutivo de esta serie Brett- Patrick Jenkins (quien es más conocido por su trabajo como artista de efectos visuales) ha declarado que quisieron mostrar el lado sentimental de las personas y presentar algo que impactara emocionalmente sin involucrar entrevistas con la policía, las cuales podrían haber añadido realidad a la serie pero a la vez convertirla más en un documental dramático.