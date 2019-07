La serie que pregona el fin del mundo como lo conocemos – Now Apocalypse

La peculiar visión de Araki lo ha colocado como una voz rebelde, subversiva y muy honesta dentro del cinema independiente. Después de casi 10 años de su última película acerca de esos temas (en 2014 dirigió un drama llamado White Bird in a Blizzard pero al alejarse de sus temas recurrentes no fue bien aceptado ni por la crítica ni por la audiencia), llama la atención su regreso a los temas queer.

Gregg Araki es un director muy conocido dentro de la comunidad gay. Cuenta con varias películas en las que aborda esos temas, como la excelente Totally F*cked up ( 1993 ) y la genial Kaboom ( 2010 ). Esta última le permitió ganar la Queer Palm en Cannes por su contribución en los temas de inclusión de la comunidad LGBT+ .

Producida junto con Steven Soderbergh y Gregory Jacobs para la cadena Starz, Gregg Araki escribe, dirige y produce Now Apocalypse, autodefinida por el mismo director como una mezcla Queer de Sex and the City con Twin Peaks y un alien… WTF?!?!?!

Si en sus obras anteriores Akari presentaba personajes que luchaban contra la sociedad por ser aceptados, en esta ocasión la sociedad ha dado ese paso en el que la sexualidad de los personajes ya no representa un enfrentamiento contra lo establecido.