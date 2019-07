La serie rompe un récord con sus nominaciones en los Emmys – Game of Thrones

Mientras que algunos de los fanáticos pueden no haber estado tan contentos con la última temporada, los votantes de Emmy no compartieron su opinión en absoluto.

Los nominados para la 71ª edición anual de los premios se dieron a conocer esta mañana, y Game of Thrones se llevó muchas de ellas, tanto así que llegó a romper un récord de los Emmys con unas impresionantes 32 nominaciones. Esta participación masiva de Game of Thrones ayudó a HBO a conseguir 137 nominaciones en total.

Otras series populares obtuvieron varias nominaciones fueron The Marvelous Mrs. Maisel con 19, Chernobyl y Saturday Night Live con 18, Fosse/Verdon y Barry con 17, y When They See Us con 16.