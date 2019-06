Chernobyl, el espeluznante programa de HBO del peor desastre nuclear en la historia de la humanidad, ha saltado al puesto número 1 en el ranking televisivo de IMDb, solo días después de que concluyera el show.

Hasta el martes, Chernobyl tenía una calificación promedio de 9.7 estrellas (sobre 10) de aproximadamente 140,000 usuarios en el sitio de IMDb, propiedad de Amazon. Por otra parte, en Rotten Tomatoes, su puntuación es de 95%, una de las más altas, pero aún no tenemos la calificación de la audiencia.

Por ahora, eso coloca a Chernobyl por delante de Breaking Bad (9.5) Planet Earth II (9.5), Band of Brothers (9.5), Planet Earth (9.5). ), Game of Thrones (9.3) y The Wire (9.3), según el ranking de programas de televisión de IMDb.

Chernobyl dramatiza la historia de la explosión masiva del 26 de abril de 1986 en la planta de energía nuclear en el Ucrania que emitió material radioactivo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania y hasta Escandinavia y Europa occidental. Las escenas se rodaron en Ucrania y en una planta de energía nuclear parcialmente fuera de servicio en Lituania .