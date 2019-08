Luego de haberse convertido en uno de los éxitos de 2019, el programa de HBO podría tener una nueva edición.

El creador del show, Craig Mazin, explicó en una entrevista con Decider que tiene algunas ideas, aunque sus planes no son continuar con la historia de Chernobyl: “Sé que si voy a HBO y les digo que quiero hacer algo más, pero sobre otras tragedias como Bhopal o Fukushima, sé que al menos mostrarían interés”.

Además, agregó: “El desastre no es lo que me atrajo a Chernobyl. Son los detalles de ello. Si tuviera que continuar con esto antológicamente, probablemente sería otra investigación de otro aspecto de la vida soviética porque esa parte es algo que me fascina”.

El desastre de Fukushima ocurrió en 2011 después de que un terremoto sacudiera la costa noreste de Japón. Por otro lado, el de Bhopal ocurrió en una fábrica de plaguicidas de India, donde un escape en sus instalaciones hicieron que miles de personas murieran asfixiadas por una nube tóxica.

Los personajes de Chernoby no volverán, pero la idea de continuar haciendo temporadas con otros hechos similares es algo que HBO debería considerar seriamente.